Biden sihib ambitsioonikat kliimaplaani

«Teadvustades seda, et USA on olnud ebausaldusväärne liitlane kliimamuutuste valdkonnas ja peab tegema tugevalt tööd vähendamaks kodumaiseid emissioone, teab Biden, et ­isegi praegu ei saa ­keegi asendada ­Ameerika juhtpositsiooni globaalsel tasandil,» märkis väljaandele Carbonbrief endine USA kliimanõunik Nigel Purvis.