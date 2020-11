KOMMENTAAR ⟩ Pariisi kliimaleppe püsimine on kriisis

Praegune olukord näitab, et pea ükski riik ei suuda eesmärke saavutada, kuigi riigid püstitasid need ise vabatahtlikult. Siinkohal tuleb meeles pidada, et Eestigi on elaniku kohta Luksemburgi järel Euroopas teine kasvuhoonegaaside tekitaja. Ainsad riigid, mis on suutnud plaanidega sammu pidada, on Gambia ja Maroko.