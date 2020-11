Hispaania peaminister: viirusevastane strateegia töötab

Riigis on viimase kahe nädalaga tuvastatud alla 400 nakkusjuhtumi 100 000 elaniku kohta, samas kui kuu algul oli see näitaja pea 530, ütles ta pressikonverentsil pärast G20 liidrite virtuaalset tippkohtumist.

See tõestab, et möödunud kuul kehtestatud eriolukord, mis võimaldas kohalikel võimudel rakendada erinevaid piiranguid nagu öine liikumiskeeld, on toiminud, lausus ta.

«Strateegia töötab,» ütles Sánchez ning lisas, et Hispaanial on õnnestunud vähendada haigusjuhte ilma teistkordse sulgemiseta, nagu on toimitud mitmes Euroopa riigis.

Sánchez teatas reedel ambitsioonikast kavast vaktsineerida 2021. aasta keskpaigaks «väga märkimisväärne osa» Hispaania 47 miljonist elanikust.

Tema sõnul algab kampaania jaanuaris ja selle raames rajatakse mitmel pool riigis 13 000 vaktsineerimispunkti.

Peaminister meenutas, et tänavu vaktsineeriti vaid kaheksa nädalaga gripi vastu 14 miljonit inimest. Möödunud aastal oli see number 10 miljonit.

«Meie tervishoiuteenuste võimekus lühikese aja jooksul vaktsineerida on ausalt öelda erakordne ja annab meile kindlust, et me suudame selle ambitsioonika sihi saavutada,» tõdes Sánchez. «Meil on siiski ees väga raske kuud, kuid teekaart on valmis.»

Täiendavaid üksikasju kava kohta, mida on välja töötatud septembrist alates, avalikustatakse pärast selle heakskiitmist teisipäeval iganädalasel valitsuse istungil, lubas Sánchez.

Hispaania on pandeemia läbi rängalt kannatanud. Riigis on kinnitust leidnud üle 1,5 miljoni nakkusjuhtumi, mis seab ta Prantsusmaa järel Euroopas teisele kohale.