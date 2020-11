Pandeemia on ilmselgelt õhutanud seksuaalse vägivalla lainet: Nigeerias ja Lõuna-Aafrikas on tõusnud vägistamiste arv, järjest rohkem naisi jääb kadunuks Peruus, naiste tapmine on kasvanud Brasiilias ja Mehhikos ning Euroopas on sagenenud seksuaalse vägivalla süüdistused.