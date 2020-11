Europarlament kritiseerib viivitusi Brexiti-järgse leppe kõnelustel

Et kaubanduslepe pärast Brexiti üleminekuperioodi lõppu kehtima saaks hakata, peab selle eelnevalt ratifitseerima Euroopa Parlament.

«Meil on vaja (kaubandusleppe) teksti, vastasel juhul oleks ratifitseerimine ja demokraatlik kontroll Euroopa Parlamendi poolt farss,» säutsus Saksa eurosaadik Bernd Lange, kes juhib parlamendi mõjuvõimast kaubanduskomisjoni.

«Boris Johnsoni õnnemängud on meid sellesse praegusesse olukorda toonud. Me ei maksa selle hinda!»

Arvestades, et leppeta Brexit kahjustaks tõsiselt juba pandeemia poolt põlvili surutud Euroopa majandust, leiab osa analüütikuid, et europarlament ei julgeks kaubanduslepet tõkestada, ükskõik milline see ka poleks.