Poliitkriis Gruusias podiseb madalal tulel

Võimupartei Gruusia Unistuse võiduga lõppenud esimest vooru pidasid oponendid võltsituks, keeldudes parlamendiga liitumast ning nõudes uusi valimisi. Tänavatel on möödunud nädalatel protestimas käinud tuhanded kodanikud. Ühiselt soovitakse keskvalimiskomisjoni esimehe Tamar Žvania taganemist ning väidetavate poliitvangide vabastamist.

Teises voorus oli valimisaktiivsus väike, jäädes 26 protsendi piirimaile – see on poole vähem kui oktoobri lõpus esimese vooru 56-protsendiline aktiivsus. Teise vooru tulemusena on Gruusia Unistus võitnud kõik 17 peamist valimisringkonda ja Khuthaisi linnapeakoha.