Qantas kavatseb nõuda rahvusvahelistel lendudel vaktsineerimistõendit

Qantase tegevjuht Alan Joyce ütles, et kompanii kehtestab nõude pärast seda, kui koroonavaktsiin on avalikkusele kättesaadav.

«Kas seda on vaja riigisiseselt, vaatame, mis juhtub COVID-19-ga turul, kuid kindlasti, rahvusvaheliste reisijate jaoks, kes tulevad (Austraaliasse) ja inimestele, kes riigist lahkuvad, me arvame, et see on tarvilik,» lausus Joyce telekanalile Channel Nine.