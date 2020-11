Igor Taro Valgevene kroonika 23.11

Valgevene on uut lehte pööramas.

Ilmselt on see Valgevene repressiivorganites uus tase – KGB paigutas eeluurimisvanglasse ajakirjaniku Katerina Borisevitši, süüdistades naist selles, et ta avalikustas delikaatseid isikuandmeid Roman Bondarenko kohta, kes hukkus hiljuti oma koduhoovis väidetavalt president Aljaksandr Lukašenka lähikonda kuuluvate sporditegelaste käe läbi.