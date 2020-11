Taiwan alustas uue allveelaevastiku ehitamist vastukaaluks Hiinale

Mandri-Hiina peab demokraatlikku Taiwani enda territooriumiks ja on lubanud selle ühel päeval vajadusel kasvõi jõuga tagasi võtta.

Peking on sõjalist, majanduslikku ja diplomaatilist survet Taiwanile suurendanud alates 2016. aastast, mil presidendivalimised võitis Tsai Ing-wen, kes keeldub tunnistamast, et saareriik on osa «ühest Hiinast».