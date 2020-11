Cambridge'i ülikool teatas Charles Darwini märkmike arvatavast vargusest

Pikalt arvati, et need on valesti sildistatult endiselt raamatukogus, kus on umbes 10 miljonit raamatut, kaarti ja käsikirja ning üks maailma suuremaid Darwini arhiive.

«Kuraatorid järeldasid, et märkmikud on tõenäoliselt varastatud,» teatas raamatukogu.

«On sügavalt kahetsusväärne, et need märkmikud on endiselt kadunud, hoolimata mitmest ulatuslikust otsimisest viimase 20 aasta jooksul,» lausus ta ja lisas, et raamatukogu turvasüsteemi on vahepeal oluliselt parandatud.