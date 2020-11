Inglismaa lühendab välismaalt saabunud reisijate karantiiniaega

«See on väga tervitatav samm, mis paneb aluse rahvusvahelise reisimise avanemisele, alustades Ühendkuningriigi lennundusest,» kiitis Airlines UK avaldus.

Airlines UK lisas, et näeks meeleldi väljumiseelset või siseriiklikku testimiskorda, mis võimaldaks eneseisolatsiooni nõude üldse võimalikult kiirelt ära kaotada.

Sarnast seisukohta väljendas ka odavlennufirma EasyJet tegevjuht Johan Lundgren. «Oleme alati öelnud, et tõhus testimiskord, mis vähendab karantiininõude kestust, on võtmetähtsusega, et inimesed saaksid uuesti reisima hakata,» leidis ta.