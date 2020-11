Vene ekspert: Blinkenilt USA välisministrina ei ole Venemaal head loota

«Need on selgelt väljendunud liberaalsete vaadetega inimesed, kes peavad vajalikuks tagada kõigi jõududega USA liidrikoht maailmas ja toetada liberaalse üleilmastumise süsteemi sellisena nagu see kujunes.»

«Ilmselt mitte täielikult, sest palju on muutunud, kuid igal juhul püüab Bideni administratsioon teha näo, et president Trumpi ei ole olemaski olnud, et kõik Trumpi ajal juhtunu on mingi kohutav ebameeldiv hälve ja tuleb naasta normi juurde, milleks peetakse sellele eelnenud ajajärku,» lisas politoloog.