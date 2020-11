Karjalas Stalini ohvreid uurinid Dmitrijevi vangistus jätkub

Üks pöördumisele allakirjutajatest on Helsingi ülikooli Aleksanteri instituudi juhataja Markku Kangaspuro. Tema sõnul tundub nii, et Dmitrijev maksab kohtuistungil lõivu oma Stalini kuritegude uurimise eest.

Dmitrijev leidis Sandarmohhi massihauad juba üle 20 aasta tagasi. See, et ta viimastel aastatel võimudel pinnuks silmas on, tuleneb Kangaspuro sõnul üldisest õhkkonna muutusest Venemaal, kus on aktiivselt hakatud kasutama ajalugu poliitilistel eesmärkidel ning peetakse naaberriikidega «ajaloosõdu».