Bideni ÜRO valik: multilateralism on tagasi, diplomaatia on tagasi

«Ma tahan teile öelda: Ameerika on tagasi. Multilateralism on tagasi. Diplomaatia on tagasi,» lausus veterandiplomaat Linda Thomas-Greenfield.

«Väljakutsed, millega me silmitsi seisame – üleilmne pandeemia, üleilmne majandus, üleilmne kliimamuutuse kriis, massiline ränne ja äärmine vaesus, sotsiaalne õiglus on visad ja omavahel seotud, kuid nad pole lahendamatud, kui Ameerika juhib teed,» ütles ta.

Biden tutvustas teisipäeval oma kogenud riikliku julgeoleku meeskonda, kes on tema sõnul pärast Donald Trumpi lahkumist valmis taastama Ühendriikide juhtrolli maailmas.

«See on meeskond, mis tagab meie riigi ja rahva ohutuse ja julgeoleku,» lausus Biden, tutvustades oma valikuid välisministri, riikliku julgeoleku nõuniku, luurejuhi ja kabineti teistele võtmekohtadele.

«See on meeskond, mis peegeldab tõsiasja, et Ameerika on tagasi. Valmis juhtima maailma, mitte sellest tagasi tõmbuma,» märkis Biden.

USA tulevane kliimasaadik John Kerry ärgitas omalt poolt seadma tuleval aastal Glasgow's peetaval ÜRO kliimakonverentsil ambitsioonikamaid sihte, hoiatades, et Pariisi kliimaleppest ei piisa.

«Te talitate õigesti, ühinedes Pariisiga esimesel päeval. Ja teil on õigus, kui tunnistate, et Pariisist üks ei piisa,» lausus Kerry.

USA tõenäoline tulevane välisminister Antony Blinken tõotas teisipäeval samuti edendada koostööd kogu maailmas, öeldes, et Ühendriigid ei saa lahendada üleilmseid probleeme üksi.

«Me peame tegutsema võrdsel määral nii alandlikult kui enesekindlalt,» lausus Blinken, kui valitud president Joe Biden oli esitlenud teda ja ülejäänud riikliku julgeoleku meeskonda.