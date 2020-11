Biden tutvustas julgeolekumeeskonda, mis on «valmis juhtima maailma»

«See on meeskond, mis tagab meie riigi ja rahva ohutuse ja julgeoleku,» lausus Biden, tutvustades oma valikuid välisministri, riikliku julgeoleku nõuniku, luurejuhi ja kabineti teistele võtmekohtadele.

«See on meeskond, mis peegeldab tõsiasja, et Ameerika on tagasi. Valmis juhtima maailma, mitte sellest tagasi tõmbuma,» märkis Biden.