Trump plaanib endisele nõunikule Flynnile armu anda

Axios ja New York Times kirjutasid viitega anonüümsetele allikatele, et Flynn on üks mitmest inimesest, kellele Trump oma ametiaja viimastel päevadel armu plaanib anda.

President on väitnud, et juurdlus on poliitiline nõiajaht ja Flynn on «väga hea inimene», kes langes korrumpeerunud politsei ohvriks.