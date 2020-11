EL loodab esimesed inimesed koroona vastu vaktsineerida juba jõuluks

Ta hoiatas aga, et liikmeriigid peavad hakkama tegema kiiresti logistilisi ettevalmistusi sadade miljonite vaktsiinidooside väljajagamiseks.

«Viimaks on tunneli lõpus valgus,» ütles von der Leyen Euroopa Parlamendis.

«Esimesed Euroopa kodanikud on ehk võimalik vaktsineerida juba enne detsembri lõppu.»

Euroopa Komisjon on sõlminud lepingu kuue potentsiaalse vaktsiinitootjaga ja töötab praegu välja seitsmendat lepingut. Kokkulepped võimaldavad osta 800 miljonit vaktsiinidoosi, elanikke on EL-is umbes 460 miljonit.

EL teatas teisipäeval, et allkirjastab kuuenda lepingu koroonaviiruse vastase vaktsiini soetamiseks, sedapuhku 160 miljoni doosi ostmiseks USA ravimihiiult Moderna, kelle vaktsiin on esialgsetel andmetel 95,4 protsendise tõhususega.

Von der Leyen rõhutas, et vaktsiinid on küll tähtsad, aga veel tähtsam on vaktsineerimine.