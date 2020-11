Trump andis armu FBI-le Venemaa kohta valetanud Michael Flynnile

«Mul on suur au teatada, et kindral Michael T. Flynnile on täielikult armu antud,» kirjutas Trump Twitteris, soovides häbistatud endisele riikliku julgeoleku nõunikule «tõeliselt fantastilist Tänupüha!».

Flynn tunnistas end 2017. aastal süüdi FBI-le oma Venemaa kontaktide kohta valetamises. Trump, kes pidi hiljutistel valimistel alla vanduma demokraat Joe Bidenile, lahkub ametist 20. jaanuaril.

Axios ja New York Times kirjutasid viitega anonüümsetele allikatele, et Flynn on üks mitmest inimesest, kellele Trump oma ametiaja viimastel päevadel armu plaanib anda.

Flynni salakõnelused Vene suursaadikuga Washingtonis 2016. aasta detsembris, enne Trumpi ametissevannutamist, olid keskne osa eriprokurör Rober Muelleri juurdlusest Moskva sekkumise kohta valimistesse.

Trump vallandas Flynni vaid 22 päeva pärast ametisseasumist.

President on aga alati väitnud, et juurdlus on poliitiline nõiajaht ja endine armeekindral ning kaitseluureagentuuri (DIA) juht Flynn on «hea mees».

Tänavu mais loobus justiitsministeerium kohtuasjast Flynni vastu ja teatas, et ta ei valetanud märkimisväärselt.