Kanaari saarte ümbruses leiti ööpäevaga üheksa migrandi surnukeha

Seoses kasvava põgeniketulvaga on Hispaania rajamas neile Aafrika looderannikul asuvatele saartele ajutisi laagreid kuni 7000 inimesele. Käimas on ka diplomaatiline surve mitmele Aafrika riigile, et mõjutada neid põgenikelaine peatamisele kaasa aitama.