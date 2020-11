USA valitsus vaidlustas keelu lapsmigrantide väljasaatmisele

Justiitsministeerium esitas kolmapäeva õhtul apellatsiooni ja palus korralduse peatamist, kuni selle üle käib kohtuvaidlus. Kohtunik on varasemalt selle palve tagasi lükanud.

USA piirivalvurid on alates märtsist välja saatnud 200 000 migranti, nende seas lapsed, tuues põhjuseks pandeemia ja vajaduse pidurdada viiruse levikut, ehkki COVID-19 on piirikogukondades ja riigis üldiselt laialt levinud.

Oktoobris puksis säärasele poliitikale vastu ka USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskus, mis leidis, et see pole rahvatervise seisukohast õigustatud.

Sullivani korraldus puudutas ainult lapsi, kes ületavad piiri ilma vanemata. Märtsist on tagasi saadetud vähemalt 8800 sellist last, kellele ei ole antud võimalust taotleda asüüli ega rääkida advokaadiga. Osa inimesi on tagasi saadetud tundide jooksul pärast saabumist.