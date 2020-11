Huawei finantsjuhi advokaadid süüdistavad Kanada politseid eksitamises

Viimased kaks aastat on ta võidelnud Ühendriikidele väljaandmise vastu. Washington süüdistab teda pettuses ja Iraani sanktsioonide rikkumises.

Advokaadid on proovinud väljaandmisprotsessi rajalt kõrvale kallutada ja väitnud, et Mengi õigusi rikuti tema vahistamise ajal. Sel kuul on istungitel tunnistusi andnud vahistamisega seotud politseinikud ja tolliametnikud.