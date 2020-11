«Me ei olnud pandeemia keskel, kui see toimus, kuid sellegipoolest olid paigas muud elemendid, näiteks see, kui palju vihkamist ja viha me kõik sel ajaperioodil üle maailma kogeme. Võtame [Jair] Bolsonaro Brasiilias või Orbáni Ungaris või vaadake lihtsalt ringi: siin on palju viha ja vihkamist,» lausus Clooney, kelle abikaasa on inimõigusadvokaat.