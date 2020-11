Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kutsuvad paremini HIV-i testima, et tuvastada nakatumine varakult, kuna diagnoosimata nakkusjuhtude arv on hakanud kasvama eriti Ida-Euroopas, Venemaal ja Kesk-Aasias.