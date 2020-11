Kreeka, Itaalia, Malta ja Hispaania leiavad AFP ja Associated Pressinini jõudnud ühisseisukohas, et «solidaarsusmehhanism on endiselt keeruline ja ebamäärane». 27 liikmesriiki peaksid rändekoormust omavahel kvootide alusel jagama, ehkki paljud riigid nagu Austria, Tšehhi Vabariik, Ungari, Poola, Slovakkia jt pole sellega nõus.