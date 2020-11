AstraZeneca vaktsiin nõuab lisauuringuid

AstraZeneca ja Oxfordi ülikool teatasid esmaspäeval, et nende ühiselt välja töötatud koroonavaktsiini efektiivsus on olnud katsetustes «keskmiselt 70 protsenti».

«Nüüd, kus meile tundub, et oleme saavutanud suurema tõhususe, tuleb meil seda kinnitada, nii et on vaja lisauuringuid,» ütles ravimifirma tegevjuht Pascal Soriot usutluses Bloombergile.