Ameeriklased sõitsid koroonaviirust trotsides tänupüha tähistama

Tänupüha on Ühendriikides üks aasta tähtsamaid perekondlikke pidustusi ja sellepärast eirati massiliselt ka tervishoiuametite manitsusi.

Koroonaviiruse massilist levikut pühade ajal püüti ohjeldada muu hulgas sellega, et riigi lennujaamades testiti päevas miljoneid inimesi.

Muuhulgas olid riigi tervishoiuametid ja tulevane president Joe Biden pöördunud kodanike poole palvega tänupühi veeta pelgalt lähiperekonna seas. «Ma tean, et paremaid päevi on tulemas. Ma tean, kui helge on meie tulevik,» ütles Biden muu hulgas.