Burkina Faso president valiti teiseks ametiajaks

Pühapäeval valiti Burkina Fasos nii parlament kui president, kelle kätte on koondunud endise Prantsuse koloonia täitevvõim.

Burkina Faso on üks maailma vaesemaid riike ning alates 2015. aastast on ta seisnud silmitsi džihadistliku mässuga, mis on nõudnud vähemalt 1200 inimese elu ja sundinud ligikaudu miljon inimest kodust põgenema.