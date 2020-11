Vladivostokis asuti käsitsi puhastama tormis jäätunud vantsilda

Maailma ajaloos ei ole olnud veel juhtumeid, kus jäätormis jäätuks vantsild, Vladivostokis Russkii saarele viiva silla juhtum on ainulaadne, ütles reedel Kaug-Ida ja Arktika arendamise minister Aleksei Tšekunov.

«Otsisime, milliseid võimalusi (puhastamiseks) on maailmas, ega leidnud pretsedenti. Nii kõrge vantsild ei ole maailmas veel kordagi jäätunud, see on Eiffeli torni kõrgune. Vaat arvutage, paari päevaga tuleb käsitsi ära puhastada paar Eiffeli torni, poisid töötavad,» ütles Tšekunkov.