Kohus: Hongkongi vanglal ei olnud õigust vangi lokke maha lõigata

Hongkongi Hiina-meelsete võimude toetajad nõuavad kohtus ümberkorraldusi, sammu vastased kardavad aga, et sellega kaob õigussüsteemi sõltumatus ja see allutatakse täielikult Pekingile.

Pikkjuuksena tuntud Leung on üks Hongkongi pikaajalisematest protestijatest. Karjääri algusaegadel võitles ta Briti koloniaalvõimu vastu, hiljem sai tema vastaseks Peking.

Kohtunikekogu otsustas reedel üksmeelselt, et vangla rikkus Leungi juuksed maha lõigates tema õigusi soolist diskrimineerimist käsitlevast seadusest lähtudes.

Hongkongi vanglavõimud nõuavad, et kõigil meesvangidel oleks lühikesed juuksed, naised võivad aga soovi korral pikad juuksed alles jätta.

«Asjaolu, et meesvangidel ei lasta oma juuste pikkuse üle otsustada, näitab, et neid koheldakse naisvangidega võrreldes ebasoodsamalt,» leidsid kohtunikud ja lisasid, et võimud ei ole selgitanud, miks peavad meestel olema vanglas lühikesed juuksed.