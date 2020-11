Brasiilia president ei lase end koroona vastu vaktsineerida

«Ma ütlen teile, mina seda (vaktsiini) ei võta,» kuulutab president neljapäeval sotsiaalmeediasse postitatud videol. «See on minu õigus.»

Brasiilias on AFP andmetel koroonaviiruse tagajärjel surnud üle 170 000 inimese. Surmade arvult on temast ees vaid USA.

Bolsonaro ei ole viirust algusest peale tõsiselt võtnud, ta on vastu piirangutele ja propageerib ravimina hüdroksüklorokviini, ehkki arvukad uuringud näitavad, et Covid-19 puhul see ei aita.