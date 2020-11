Taani kaalub naaritsakorjuste üleskaevamist ja põletamist

Novembri alguses teatas maailma suurima naaritsate karusnaha tootja Taani peaminister Mette Frederiksen, et riigis tapetakse 15-17 miljonit minki. Pärast naaritsate gaasitamise algust leidis kohus, et valitsuse korraldus polnud seaduslik, mille tagajärjel astus tagasi Taani põllumajandusminister.

Nüüd kardetakse, et karkassid eraldavad lagunemisel maapinda ülemääraselt fosfori ja lämmastikku.

Taani uus põllumajandusminister Rasmus Prehn väljendas reedel toetust ideele kaevata naaritsate korjusedv üles ja panna need põlema. Selline samm vajaks ka Taani keskkonnaagentuuri heakskiitu.

«Vajadus saada minkidest lahti ja need põletada on mul olnud alates esimesest päevast, kui ma sellest kuulsin,» ütles ta intervjuus telekanalile TV2. Taani parlament on väljendanud sellele ideele samuti toetust.