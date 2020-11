Soome kritiseeris Merkeli kutset sulgeda EL-i suusakuurordid

«Siin Soomes peame silmas pidama, et enamik suusakeskuste külastajaid on siseturistid,» ütles Soome majandusminister Mika Lintilä.

Saksamaa tahab terves Euroopa Liidus keeldu suusaturismile, et peatada koroonaviiruse nakkusjuhtumite levikut, kuid mitmed riigid, nagu naaberriik Austria, on väljendanud plaani suhtes rahulolematust.

Rootsi riiklik epidemioloog Anders Tegnell ei usu samuti, et riigi võimud keelaksid reisimise suusakuurortidesse.

«Me peame silmas pidama, et Rootsi suusakuurordid põhjas ja need, mis asuvad Alpides, on küllaltki erinevad,» ütles Tegnell.