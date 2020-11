Prantsuse president taunis veelkord muusikaprodutsendi peksmist

Presidendi ametkond teatas juba varem päeval, et Macron on šokeeritud eelmisel nädalavahetusel aset leidnud vahejuhtumist. Macron rääkis neljapäeval sellest siseminister Gérald Darmaninga ja nõuab peksjatele karmi karistust.

Paraku ei teadnud politseinikud, et stuudios on turvakaamera, mis kõik juhtunu talletab. Nüüd on peksjad võimu kuritarvitamises süüdistatuna kinni peetud ja algatatud on sisejuurdlus.