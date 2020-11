Iraani president süüdistas tuumateadlase tapmises Iisraeli

«Taaskord on üleilmse ülbuse õelad käed kasutanud palgasõdurina anastavat sionistlikku režiimi, määrides end meie rahva poja verega,» ütles Rouhani oma ametlikul veebilehel tuumaprogrammi juhtinud Mohsen Fakhrizadeh tapmise kohta.

Islamivabariigi kõrgeim usujuht ajatolla Ali Khamenei aga kutsus üles karistama tuumateadlase mõrva korraldajaid ja kinnitas, et tema töö jätkub.

Iisraeli on juba ammu kahtlustatud mitme Iraani tuumateadlase tapmises umbes kümme aastat tagasi.

«Nad mõtlevad kaose tekitamisele, kuid peaksid teadma, et oleme nad juba läbi näinud ja see ei õnnestu,» ütles Rouhani.

President kinnitas, et Fakhrizadeh surm ei peata Iraani teaduse arengut ja tapmine näitab Teherani vaenlaste «nõrkust ja võimetust».

Ka Iraani välisminister Javad Zarif ütles eile, et Iisraeli osaluse kohta teadlase mõrvas on tõsiseltvõetavaid märke.

2008. aastal kehtestas USA Fakhrizadeh suhtes sanktsioonid seoses Iraani tuumaprogrammi arendamisega ning Iisraeli peaminister Nenjamin Netanyahu on teda nimetanud Iraani tuumaprogrammi isaks.

Revolutsioonikaardiga seotud poolametlik uudisteagentuur Fars teatas eile, et rünnak Fakhrizadeh vastu leidis aset Absardi linnas, mis jääb Teheranist itta. Pealtnägijad kuulsid plahvatust, millele järgnes automaadituli.

Fakhrizadeh juhtis Iraani Amadi programmi, mis Iisraeli ja lääneriikide sõnul oli sõjaline ja selle eesmärk uurida tuumarelva ehitamise võimalusi. Teheran on korduvalt väitnud, et selle tuumaprogramm on rahumeelne.