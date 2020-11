WSJ: Bideni võit peatas Iisraeli ja Saudi Araabia suhete soojenemise

Ajalehe sõnul tuli Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtumiselt Saudi kroonprintsi Mohammed bin Salmani ja USA välisministri Mike Pompeoga tagasi tühjade kätega. Sellel kohtumisel, leiab WSJ, lootsid Netanyahu ja Pompeo saada kinnituse, et kokkulepe on saavutatav.

Kuid pärast Joe Bideni võitu USA presidendivalimistel keeldus kroonprints ajalehe andmeil võimalikust kokkuleppest. «Saudi Araabia printsi nõunikud teatasid, et ta tahab luua suhted valitud presidendi Joe Bideni administratsiooniga ega soovi seetõttu seda sammu praegu astuda,» kirjutas ajaleht.

Biden on teatanud, et toetab Iisraeli ja Araabia maade suhete normaliseerimist, kuid on võtnud Saudi Araabia suhtes karmi hoiaku seoses sealse inimõiguste olukorraga.