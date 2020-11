Islamiriigiga seotud rühmitus tappis Indoneesias neli inimest

Kuid võimud osutasid Sulawesil pesitsevale rühmitusele Ida-Indoneesia Modžaheedid (MIT), üks tosinast Kagu-Aasia saarestiku äärmusrühmitusest, kes IS-ile truudust on vandunud.

«Jõudsime järeldusele, et ründajad olid MIT-ist pärast seda, kui näitasime nende liikmete fotosid ohvrite lähedastele, kes olid rünnaku pealtnägijateks,» ütles Sigi Regency politseijuht Yoga Priyahutama.

Lembantongoa külavanem Rifai, kes nagu paljud indoneeslased kasutab vaid üht nime, lausus, et ühel ohvril raiuti pea maha ning teisel peaaegu.

Rühmitusega Islamiriik (IS) seotud äärmuslased tapsid Indoneesias Sulawesi saarel elava kristlaste kogukonna neli liiget, teatasid laupäeval võimud.

Indoneesia kristlasi on rünnatud ka varem, sealhulgas aastal 2018, kui IS-iga seotud rühmitus Jama'ah Anshorut Daulah korraldas perekondliku enesetapurünnaku laine, milles hukkus ka lapsi. Rünnakud toimusid riigi suuruselt teise linna Surabaya kirikutes, hukkus üle kümne koguduse liikme.

Juhul kui leiab kinnitust, et rünnaku taga on MIT, on reedesed tapmised Jakartas elava terrorieksperdi Sidney Jonesi sõnul rühmituse esimene tõsisem rünnak pärast seda, kui Indoneesia terrorivastase võitluse üksus tappis neli aastat tagasi rühmituse juhi.