FOTOD ⟩ Prantsusmaal avaldas politseiseaduse vastu meelt üle 100 000 inimese

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles reedel, et kaadrid mustanahalise muusikaprodutsendi peksmisest politseinike poolt eelmisel nädalavahetusel on häbiväärsed.

«Me oleme pikemat aega tundnud, et oleme politsei institutsionaliseeritud rassismi ohvrid,» ütles 35-aastane Mohamed Magassa. «Nüüd me tunneme, et sel nädalal on Prantsusmaa üles ärganud,» ütles ta.