AFP: Poola vaikiv enamus pooldab kehtivat abordiseadust

Küsitlused näitavad, et poolakad on rahul ühe Euroopa karmima 1993. aastal vastuvõetud abordiseadusega, mille järgi see on lubatud vägistamise, intsesti ja ohu puhul ema tervisele või loote tõsise väärarengu puhul. Selle viimase punkti tühistas põhiseaduskohus eelmisel kuul, käivitades üleriigilised meeleavaldused.