Trump kaotas Pennsylvanias veel ühe valimistega seotud kohtuasja

Vaiete aluseks oli väide, et Pennsylvania 2019. aasta seadus, mis lubab universaalset posti teel hääletamist, on vastuolus põhiseadusega.

Trump on muu hulgas öelnud, et Biden pääseb Valgesse Majja vaid siis, kui tõestab, et sai 80 miljonit häält seaduslikult. Trumpi hinnangul on see võimatu.