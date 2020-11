Soome peaminister: jõulud veetke kodus

Marin meenutas Soome rahvusringhäälingule Yle antud peaministri intervjuus, et eriti eakamate sugulastega kohtudes peaks järgima kõiki ohutusnõudeid, kätehügieeni ning näomaskide kasutamist.

«Esmajoones soovitan veeta jõulud rahulikult vaid pereringis, mitte suurematel kogunemistel. Selline asi oleks meist kõigist vastutustundlik ning olukorra tõsidust arvestades pole see nii suur ohver,» lausus Marin.

«Soovin rõhutada, et eakate sugulaste või tuttavatega kohtudes peaks kõiki neid ohutusnõudeid meeles pidama, sest see haigus on ohtlik just eakatele ja teistele riskirühmas olijatele. Halvemal juhul võib haigus olla surmav,» rõhutas Marin.

Marin arvas intervjuus, et soomlaste vaktsineerimine koroona vastu võib venida järgmisesse sügisesse, või isegi sealt kaugemale.

«Optimistlikumad leiavad, et järgmiseks kevadeks on vaktsineeritud juba oluline osa elanikkonnast, kuid võib vabalt juhtuda, et läheb kauem, võibolla järgmise sügiseni, või isegi kauem. Nii kaugele ette me praegu veel ei näe,» lausus peaminister.

Marin ütles, et esimestena vaktsineeritakse sotsiaal- ja tervishoiutöötajad ning riskirühmadesse kuuluvad inimesed.

Valitsusjuhi sõnul oleks põhjendatud, et koroonavaktsiin oleks soomlastele tasuta.

«Kindlasti on meie kõigi eesmärgiks, et võimalikult paljud soomlased soovivad ja saavad vaktsineeritud. See, et vaktsiin on tasuta, on väiksem hind kui see, mida praegu ühiskonnas näeme, kui peame kehtestama piiranguid,» lausus Marin.

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 322 uut koroonaviirusse nakatumist, teatas pühapäeval terviseamet.

Viimase kahe nädalaga on lisandunud 5314 nakatunut ehk 2290 rohkem kui eelmisel kahenädalasel perioodil, teatas terviseamet pühapäeval.

Helsingis, Espoos ja Vantaas tuvastati kokku 165 uut nakatumist. Uudenmaal on kahe nädala nakatumus 100 000 inimese kohta 183, ülejäänud Soomes 92.