Austria kaitseminister andis positiivse koroonaproovi

Uudisteagentuur APA ütles pühapäeval, et kaitseministeeriumi teatel tunneb Tanner end hästi ja töötab kodukontoris. Ta oli juba olnud 10 päeva karantiinis, kuna puutus kokku samuti positiivse koroonaproovi andnud inimesega.

Austria karmistas 17. novembril koroonapiiranguid, et viiruse levikut tõkestada. Piirangud kehtivad 6. detsembrini.

Nakkuste arv on hakanud Austrias vähenema, kuid kantsler Sebastian Kurz ütles intervjuus ajalehe Kleine Zeitung pühapäevaväljaandele, et austerlastel tuleb ka pärast seda elada ulatuslike piirangute all.