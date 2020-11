Brasiilia president kordas Trumpi süüdistusi pettusest USA valimistel

«Mul on enda infoallikad, et seal oli tõesti palju pettust,» ütles Bolsonaro. «Keegi ei räägi sellest.» Vastates küsimusele, kas ta tunnustab Bideni võitu, sõnas Brasiilia president: «Ma viivitan veel veidi.»

Bolsonaro väljendas kahtlusi ka Brasiilia praeguse elektroonilise valimissüsteemi suhtes, mis tema arvates on haavatav pettusteks. Ta on kutsunud minema 2022. aasta presidendivalimistel tagasi hääletussedelitega valimiste juurde.

Bolsonaro suhtub sarnaselt Trumpile ka koroonaviirusesse ja selle vastu võitlemisse. Ta on kutsunud leevendama piiranguid, väites, et majanduslik kahju on rängem kui haigus ise.