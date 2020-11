Tolle salastatud üksuse ülem andis intervjuu Postimehele tingimusel, et avalikuks ei saa tema nimi ega nägu. Asi, mida too USA ohvitser samas ei varja, on mõistmine, et mitte igaüks ei pruugi pidada kalakotka järgi nime saanud Osprey häält linnulauluga võrdselt meeldivaks.