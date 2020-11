Biden toob Valgesse Majja üksnes naistest koosneva pressitiimi

Bedingfieldist saab Valge Maja kommunikatsioonidirektor ja kauaaegsest Demokraatliku Partei kõneisikust Jen Psakist presidendi pressiesindaja. Psaki juba töötab Bideni meeskonnas, kus ta üks peamisi ülemineku kõneisikuid. Nii Bedingfield kui Psaki on Obama administratsiooni veteranid.

«Ameerika rahva otsene ja tõene teavitamine on üks presidendi tähtsamaid kohustusi ja sellele tiimile on usaldatud tohutu vastutus Ameerika rahva suhtluses Valge Majaga,» on öeldud Bideni pühapäevases avalduses.