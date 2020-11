Poola ja Ungari peaminister arutavad strateegiat EL-i eelarve suhtes

Saksa kantsler Angela Merkel ütles esmaspäeval, et tema jaoks on õigusriigi põhimõte "Euroopa projekti alus" ning konsensuse leidmine EL-i tippkohtumisel ei saa olema kerge.

«Me teame, et me kindlasti tahame saada tulemust. Me teame ka seda, kui raske on see, kui kõik 27 liimesriiki ei suuda selles tulemuses kokku leppida,» ütles Merkel.