Haitis streigiti seoses sagenenud inimröövidega

«Kodust lahkudes on kahtlusi, kas on võimalik üldse tagasi jõuda. Emad, isad, abikaasad ja vanemad elavad kõik elame igapäevases ja pidevas hirmus. Nii see ei saa jätkuda,» ütles üks meeleavalduse korraldajatest Charlemagne Charlorin.