Tokyos pandi taas üles hiiglaslikud olümpiarõngad

«Olümpia sümboli ülesseadmisega soovime, et rohkem inimesi tunneks, et sündmus on peatselt lähenemas, ja rõõmustaks,» lisas ta.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) ja Jaapani ametnikud on korduvalt öelnud, et nad on jäänud kindlaks olümpiamängude korraldamisele järgmisel aastal. Eelmisel kuul külastas Tokyot taas ROK-i president Thomas Bach, väljendades lootust, et mängudele lubatakse ka pealtvaatajad.