Austraaliasse saabus pandeemia algusest alates esimene rühm välistudengeid

Kõik tudengid asuvad õppima Charles Darwini ülikoolis, mõned neist on uued ja teised õppisid seal juba varem. Saabunud tudengid on osa pilootprogrammist, mille eesmärgiks on kohaliku majanduse turgutamine ning üliõpilaste innustamine ka mujale Austraaliasse õppima minemisel.