Maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) on kokku kutsunud kümnest teadlasest koosneva rahvusvahelise tiimi, mis töötavad viiruse päritolule jälile jõudmisega. Nad uurivad nii kahtluse all olevaid loomi kui ka proovivad välja selgitada, kuidas esimesed inimesed võisid nakkuse saada.