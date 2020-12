Euroopa ravimiamet otsustab Pfizeri vaktsiini üle 29. detsembril

Ravimiamet on alustanud Moderna vaktsiinikandidaadi eelhindamist ning uurib nüüd, kui hästi kutsub see esile immuunvastuse ja kas see on Euroopas laialdaseks kasutamiseks ohutu. Kui andmeid on piisavalt, et otsustada vaktsiinikandidaadi kvaliteedi, ohutuse ja efektiivsuse üle, võidakse see 12. jaanuariks kavandatud kohtumisel heaks kiita.